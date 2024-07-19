AYM’de atama: Çoğunluk Erdoğan’a geçti

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadı.

Kıratlı’nın AYM’ye atanmasının ardından ise 15 üyeli AYM’nin 10 üyesi doğrudan Erdoğan tarafından atanmış oldu. Aynı zamanda Genel Kurul’un toplanabilmesi için 10 üye gerekirken bu atamayla beraber AYM’de ‘nitelikli çoğunluk’ Erdoğan’a geçti.

Böylelikle seçimlerin hemen ardından yargıda başlayan ve rejim içerisindeki çatışma halini ortaya çıkartan gelişmelerin ardından AYM’ye de yeni sınırlar çizildi.

Daha önce pek çok kez AYM kararları iktidar bloku tarafından hedef tahtasına konulurken birçok karar ‘yetki tartışması’ içerisinde uygulanmadı.

REJİMİN KRİZİNİ AÇIĞA ÇIKARTMIŞTI

AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı ise rejim içerisindeki krizi açığa çıkartmış, AYM hedef tahtasına konuşmuştu.

O dönem Atalay hakkında iki kez verilen hak ihlali kararı, Yargıtay’ın engeline takılmıştı. Erdoğan, krizin başında Yargıtay’ın çıkışına destek açıklaması yapsa da sonradan “Biz bu meselede taraf değil, hakemiz” diyerek bir miktar pozisyon değiştirmişti. MHP Lideri Bahçeli ise AYM Başkanı’na "Cesaretin varsa Kandil'e git" şeklinde seslendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, AKP Milletvekili Faruk Çelik gibi isimler ise AYM kararının tanınmamasına tepki gösterdi. Son olarak Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ın, karıncalar ve fil arasında geçen bir masalı sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşması dikkat çekmişti: "Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu! Ez onu!"

KIRATLI’NIN SİCİLİ KABARIK

AYM üyeliğine atanan Kıratlı geçtiğimiz günlerde AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ile Bodrum’da yediği akşam yemeği ile gündem olmuş, söz konusu yemek için ikilinin 168 bin lira hesap ödediği iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından da haberlere erişim engeli getirilmişti.

Öte yandan daha önce aldığı üç maaşla da gündem olan Kıratlı’nın 2021 yılında CB İdari İşler Başkanlığından 23 bin, Borsa İstanbul YK Üyeliğinden 24 bin, YÖK üyeliğinden ise 38 bin lira maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Kıratlı’ya yönelik iddialar bunlarla da sınırlı değil. Suç örgütü yöneticisi Sedat Peker daha önce yaptığı ifşa videolarında Kıratlı’nın yaptığı yasa dışı ticarete dikkat çekmişti. Peker’in Kıratlı ile ilgili iddiaları şöyleydi:

“Pandoranın ilk kutusunu açalım bakalım. Suriye’de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Külliye’de. Ona gideceksiniz. Ama bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba… Bunlar milyarlarca dolar, büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet vermedi mi, devlet? Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan (Metin Kıratlı’dan) onayı aldıktan sonra sizi MT Grup’a yolluyorlar. Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; El Nusra’nın iktisat sorumlusu var; Ebu Abdurrahman, Ebu Şiyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor. Benim bu anlattığımın dışında orada büyük iş yapamazsın.”