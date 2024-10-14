AYM’den ‘Biji Serok Apo’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) "Biji Serok Apo" sloganı sebebiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen hapis cezası davasında "düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali" yönünde kararı verdi.

7 Haziran 2014'te yapılan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen protestolarda "Çerxa Şoreşe" marşına eşlik eden, "Biji Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganlarını atan Merve Nur Tekin'e Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi "terör örgütü propagandası yapmaktan" hapis ve para cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Tekin, AYM'ye 11 Şubat 2022'de "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebiyle bireysel başvuruda bulundu.

AYM, Tekin'in başvurusunu kabul ederek, ihlal kararı verdi.

Kararda "marş vasıtasıyla kamuya aktarılan görüşlerin başkaları açısından değersiz, yararsız, kışkırtıcı veya rahatsız edici görülse bile kişilerin sübjektif değerlendirmelerinden bağımsız olarak ifade özgürlüğünün korumasında olduğu, öznel değerlendirmeler veya varsayımlarla kişilerin cezalandırılmasının ve düşünce açıklamalarına bu şekilde müdahale edilmesinin temel hakkı ihlal edeceği" tespitini yapıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ"

AYM, Tekin hakkında verilen mahkûmiyet kararının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve Tekin'in Anayasa’nın 26'ncı Maddesi'nde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin kararında "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın" kabul edilebilir olduğu oybirliği ile kabul edilirken ifade özgürlüğünün ihlal edildiği oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara, üyeler Yıldız Seferinoğlu ve Ömer Çınar katılmadı.

AYM, ayrıca başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı.

AYM, tespit edilen ihlalin sonucun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar vererek, dosyayı Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

2008'DE DE BENZER BİR KARAR VERMİŞTİ

AYM, 2008 yılında aralarında Demokratik Toplum Partisi (DTP) üye ve yöneticileri, çeşitli dernek üye ve yöneticileri ile düzenlenen "Sayın Öcalan" kampanyası kapsamında "Sayın Öcalan", "Bijî Serok Apo" "PKK halktır halk burada" sloganları nedeniyle Hanefi Biçimli verilen cezanın "düşünce ve ifade özgürlüğü" ihlali yönünde olduğuna karar vermişti.