AYM’den bir 10 Ekim Katliamı kararı daha: "Yaşam hakkı ihlal edilmedi"

Anayasa Mahkemesi (AYM) 10 Ekim Katliamı ile ilgili dikkati çeken bir karar daha verdi.

10 Ekim Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Bayram Çetiner AYM’ye başvurdu. Mersin’de Ankara’ya gelen Çetiner, patlamada vücuduna isabet eden bilye taneleriyle yaralandığını ifade etti. Çetiner’in başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

"İzin alınarak yapılacak mitingde bombalı saldırı gerçekleştirileceğine dair gerçek ve yakın bir riskin bulunmasına rağmen bu riskten haberdar olan kamu görevlileri bunu önlemek için önlemler almadı. Güvenlik güçlerinin olaydan sonra ölenlere müdahale edenlerin ve yaralılara yardım edenlerin üzerine gaz bombası atıp ambulansların olay yerine ulaşmasını geciktirdi, yeterince acil sağlık hizmeti sunulamadı."

AYM, Çetiner’in yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Yüksek mahkeme, “Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun da kabul edilemez olduğuna, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun incelenmesine gerek olmadığına, yaşam hakkının maddi boyutu ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi.

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde IŞİD’in düzenlediği saldırıda 104 kişi hayatını kaybetmiş, 500’den fazla insan yaralanmıştı.