AYM’den cezaevinde şiddete ihlal kararı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanlar ve kurum doktoru tarafından darp edilen tutuklu Ferhat Demirbaş’ın başvurusunda ihlal kararı verdi. Demirbaş, 18 Eylül 2018’de koğuşunda bir tutukluya yönelik şiddete itiraz etmesi üzerine infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini, süngerli odaya götürüldüğünü ve revirde de kurum doktorunun şiddetine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Ancak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020 yılında dosyaya dair takipsizlik kararı verdi.

Demirbaş, bu karara karşı itiraz başvurusunda bulundu. İtirazı değerlendiren 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın eksik yürütüldüğüne hükmetti ve dosyayı savcılığa iade etti. Dosyayı tekrar açan savcılık, tanık ifadeleri ve kamera kayıtları gibi temel delilleri toplamadan yeniden takipsizlik kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi. Demirbaş, 2021'de AYM'ye başvuruda bulundu. AYM, Demirbaş’ın başvurusunda AYM, etkili soruşturma yürütülmediğine hükmetti; yeniden soruşturma ve 165 bin TL tazminat kararı verdi.