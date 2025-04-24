AYM’den hak ihlali kararı

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Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Cengaver Aykul’un koğuşunda 2019 yılında yapılan aramada Kürtçe-Türkçe sözlüğe el konulmasını Anayasa Mahkemesi (AYM) ifade özgürlüğü ihlali saydı.

Cezaevi Disiplin Kurulu 12 Şubat 2019 tarihinde, sözlüğün içeriğinden yola çıkarak, “suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak” iddiasıyla Aykul’a 11 gün hücre cezası verdi. Kararda, sözlükte yer alan bazı ifadelerin “örgütsel” nitelik taşıdığı ileri sürüldü.

Patnos Ağır Ceza Mahkemesi, cezanın ağır ve orantısız olduğunu belirterek, cezayı “yasak eşya bulundurmak” olarak yeniden nitelendirerek 1 gün hücre cezasına çevirdi. Aykul Anayasa Mahkemesi’ne, bireysel başvuruda bulundu. AYM, söz konusu sözlüğün içeriği ne olursa olsun başvurucunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, ifade özgürlüğüne yönelik ihlal nedeniyle Aykul’a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.