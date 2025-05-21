AYM’den hak ihlali kararı

Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), hükümlü ve tutukluların mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) yüklenmesinde ihlal kararı vermesinin ardından uygulama sürdürülüyor.

Uygulamaya karşı bu kez de AYM ihlal kararı verdi.

Görüşmelerinin teknik araçlarla dinlenerek ve görüntülenerek kayıt altına alınması, mektuplarının UYAP’a yüklenmesine yönelik Ömer Coşkun adlı hükümlünün başvurusunu inceleyen AYM, "haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal edildiğine" karar verdi. Oybirliğiyle karar alan AYM, Coşkun’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.