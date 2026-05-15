AYM’den hücre cezasına ilişkin hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Mazlum Dağtekin’e cezaevinde bulunan bir not nedeniyle verilen 11 günlük hücre cezasına ilişkin, "silahların eşitliği" ve "çelişmeli yargılama" ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle ihlal kararı verdi. MA’nın haberine göre AYM, yaptığı değerlendirmede teknik inceleme yapılmadan başvurucunun iddiasının ispatlanmasının mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme, mahkemelerce herhangi bir inceleme yapılmadan karar verilmesini başvurucunun kuruma karşı zayıf bir konuma düşürdüğü kanısına vardı.

AYM, bu durumun silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleriyle bağdaşmaması nedeniyle adil bir yargılamanın gerçekleşmediğini belirtti. AYM, Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan "Adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin" ihlal edildiğini belirterek, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğini Diyarbakır 1’nci İnfaz Hakimliğine gönderilmesine hükmetti.