AYM’den ikinci iptal kararı

İktidar, kendisine karşı ses yükselten her kesime karşı yargıyı sopa olarak kullanmaya devam ederken Anayasa Mahkemesi (AYM) “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” düzenlemesini iptal etti. AYM, kişinin 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği bu düzenlemeye karşı ilk iptal kararını Ekim 2023’te verirken ibare 8. Yargı Paketi ile yeniden getirilmişti. “Örgüt adına” kavramının belirsizliğine işaret eden yüksek mahkeme, yeniden düzenleme için Meclis’e 6 ay süre tanıdı.

AYM’nin gerekçeli kararında kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilirken ilk iptal kararında “örgüt adına” kavramının belirsizliğine vurgu yapıldığı hatırlatıldı. Kararda, daha önce “cezalandırılmalara neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu” sonucuna varıldığı anımsatıldı.

TCK’DEN ÇIKARILMALI

Anayasa Hukukçusu Korkut Kanadoğlu “AYM, bu iptal kararından önce de söz konusu suçun konu edildiği bireysel başvuru kararlarında, bu suç tipinin somut uygulamalar açısından demokratik toplum niteliklerine aykırı düştüğünü ifade etmişti” dedi.

Kanadoğlu şöyle konuştu: “Örneğin Hamit Yakut başvurusunda bu suç tipinin doğurduğu caydırıcı etkinin kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açacağı belirtilmişti. Mevcut haliyle demokratik toplum yapısına ters düşen bu suç tipinin iptal edilmesi yerindedir. Yasa koyucu olarak TBMM’nin de AYM kararlarındaki değerlendirmeleri sahiplenmesi ve buna uygun bir işlemde bulunması gerekir. Kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi beklenmeden suç tipi TCK’den çıkarılmalıdır.”

İPTAL KARARI KESİNDİR

Anayasa Hukukçusu Sevtap Yokuş, AYM’nin iptal kararının ardından söz konusu hükmün yok sayılarak karar verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yokuş, ilk iptal kararının ardından düzenlemenin yeniden getirilmesinin siyasal iktidar için yeni olmadığına dikkat çekti. Yokuş şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi bir kanun hükmünü iptal ediyor ama bir tür arkadan dolanarak hukuku ve AYM’yi bypass ederek tekrar düzenlemek istiyorlar. Hukuka, Anayasa’ya aykırılık hali var.”

Hükmün iptali için AYM’ye başvuran CHP Grup Başkanveli Gökhan Günaydın ise “örgüt üyesi” ibaresinin belirsizliğine dikkat çekti. Günaydın, yüksek mahkemenin kararlarına uyulmadığına dikkat çekti. Günaydın şöyle dedi: “Sürenin son haftasında muhtemelen böyle bir düzenlemeyi Genel Kurul’a indirecekler.”