AYM’den kritik karar: Erdoğan’ın yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP’nin başvurusu üzerine kritik bir karar aldı.

Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı’na kararnameyle tanınan yetkinin iptal edilmesine hükmetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP BAŞVURDU

CHP Grubu tarafından AYM’ye yapılan başvuruda ‘Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi’ne İlişkin Kararnamesi’nin bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruda Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden kamu görevlilerinin ihdasına ilişkin hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. İstanbul Üniversitesi için açılan kadronun kanunla düzenlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

DOKUZ AY SONRA

AYM yaptığı incelemede Anayasa’nın 130’uncu maddesinde yükseköğretim kurumlarının organlarının kanunla düzenleneceğinin öngörüldüğüne dikkat çekti. Yüksek Mahkeme ilgili maddeyi iptal etti.

İptal kararı dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.