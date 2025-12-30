AYM’den mirasçı kararı: Hayatını kaybeden başvurucunun dosyası işlemden kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuruda bulunduktan sonra hayatını kaybeden kişinin mirasçılarının süresi içinde başvuruyu sürdürme yönünde bildirimde bulunmamaları nedeniyle başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verdi.

Batman'da yol yapımı kapsamında arazileri kamulaştırılan 39 kişi, Batman Belediye Başkanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açtı. Yargılama sonucunda mahkeme, davayı kısmen kabul ederek davacılar lehine tazminata hükmetti. Verilen karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Bunun üzerine 39 davacı, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vererek başvuruculara müştereken 34 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak yargılama sürecinde hayatını kaybeden Hüseyin Saraç yönünden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verildi. Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda başvurucu Hüseyin Saraç'ın bireysel başvuru tarihinden sonra 1 Haziran 2024 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Başvurucunun ölümüne ilişkin olarak vekil tarafından Anayasa Mahkemesine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı kaydedilmelidir. Anayasa Mahkemesi 7 Kasım 2024 tarihinde müteveffa başvurucunun vekiline tebligat çıkararak bireysel başvuruya mirasçıların devam edip etmeyeceğinin bildirilmesini ve devam edecek olmaları halinde mirasçılık belgesi ve mirasçılar tarafından verilmiş vekaletnamelerin on beş gün içinde sunması gerektiğini ifade etmiştir.

Vekil 21 Kasım 2024 tarihinde müteveffa başvurucunun vasiyetname ile bireysel başvuruya konu davadan doğan alacaklarını vasiyet ettiğini, vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın devam ettiğini, dava dosyasından kaynaklı hak ve alacağın kime ait olduğu hususunun netleşmediğini, dolayısıyla vasiyetnamenin açılması davasının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini açıklamıştır. Beyan ekinde yer alan vasiyetnamenin açılması davasının Tensip Tutanağı'nda mirasçı olarak otuz sekiz kişinin yer aldığı görülmüştür. Bunun ötesinde eldeki bireysel başvurunun inceleme tarihi itibarıyla söz konusu yargılama süreci hakkında herhangi bir bilgi sunulmadığı belirtilmelidir.

Tüm bu tespitler ışığında bireysel başvuru tarihinden sonra hayatını kaybettiği anlaşılan Hüseyin Saraç yönünden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mirasçılarının makul bir süre içinde bireysel başvuruyu takip etme iradesini ortaya koymaları halinde ise başvurunun incelenmesine devam edileceği kaydedilmelidir. Ayrıca somut olayda İçtüzük'ün 80. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince başvurunun incelenmesine devam etmeyi gerekli kılan nedenlerden biri de bulunmamaktadır."