AYM’den 'protesto yürüyüşü' kararı: Barışçıl olmadığı kanıtlanamadı

4 Haziran 2020 tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri, "Kesin hüküm giydiklerine dair mahkeme kararlarının kesinleşmesi" gerekçesiyle düşürüldü. Tartışma yaratan kararın ardından Meclis’in Genel Kurul çalışmalarının duyurulduğu resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığının, Anayasa'nın 84’üncü maddesine göre İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlulları ile Hakkâri milletvekili Leyla Güven'in kesin hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararları hakkında tezkereler bilgisine sunuldu" denildi.

Kararın ardından CHP ve HDP yönetimi tepki gösterdi. Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde 4 Haziran 2020 tarihinde açıklama yapan Berberoğlu, “Bu karar bana hiç bir şekilde sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla sahtelik olurdu" dedi.

YÜRÜYÜŞ KARARI

HDP ise kararla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvurunun gerekçesi, “İdari bir kararla toplantı ve gösteri yürüyüşünün engellenmesi nedeniyle hak ihlali” oldu. Yüksek Mahkeme başvuruyu, Şubat 2026’da karar bağladı. Kararda, süreç de özetlendi.

Haziran 2020 tarihli Genel Kurul’da milletvekillikleri düşürülen isimler, haklarında yürütülen ceza soruşturması kapsamında tutuklandı. HDP, kararlara tepki göstermek için Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya yürüyüş düzenleme kararı aldı. Karar, 6 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna duyuruldu.

VALİLİKTEN YASAK

Osmaniye Valiliği, 12 Haziran 2020 tarihinde, “Karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği” ve “Covid-10 pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uyulmadan yapılacak etkinliğin toplum sağlığını bozacağını” belirterek yürüyüş ve eylem yasağı aldı. Valiliğin kararında öte yandan, eyleme destek amacıyla diğer kentlerden gelecek araç ve kişilerin il sınırlarına girişinin 15 gün süreyle yasaklandığı da belirtildi.

Valiliğin kararına karşı HDP yönetimi, Adana 1’inci İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, valiliğin kararının hukuka aykırılık teşkil etmediğin, savunarak davayı reddetti.

Yerel mahkemenin ret kararının ardından AYM’ye başvuruldu. Başvuruda, yasaklama kararında yer alan değerlendirmelerin somut olgulara dayanmadığı ileri sürüldü. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme de “Düzenlenmek istenen yürüyüşün içeriği itibarıyla barışçıl olmadığına yönelik kamu makamlarınca ortaya konulan herhangi bir tespit bulunmadığını” vurguladı. AYM’nin kararında, “Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanları ve hakkın kullanıldığı yerde yaşayan diğer bireyleri şiddet eylemlerine karşı koruma yükümlülüğü” hatırlatıldı.

HAK İHLALİ

AYM, dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Başvurucuya 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine de karar verildi.