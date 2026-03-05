AYM’den rehber öğretmenler için 'nöbet cezası' kararı: Sendika hakkı ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika kararına uyarak nöbet tutmadıkları için kınama cezası verilen rehber öğretmenlerin, sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvuruculara 10 bin ile 34 bin TL arasında manevi tazminat ödenmesine ve dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

AYM'ye başvurulara konu olayda, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının kararları doğrultusunda bazı rehber öğretmenler, okul idarelerine dilekçe vererek kendilerine nöbet görevi verilmemesini, verilmesi halinde ise bu görevi yerine getirmeyeceklerini bildirdi.

Okul yönetimleri tarafından yapılan tespitler üzerine öğretmenler hakkında disiplin soruşturmaları başlatıldı. Soruşturmalar sonucunda başvuruculara, Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezaları verildi. Başvurucular, haklarında tesis edilen disiplin cezalarının iptali talebiyle dava açtı. Yargılama süreçlerinin ardından, başvurucuların açtıkları davaların reddine karar verildi.

Kararların gerekçelerinde, "usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan yönetmelikte rehberlik öğretmenlerinin nöbet tutacağının düzenlendiği, sendika kararlarının nöbet görevinin yerine getirilmemesinin mazereti olarak gösterilemeyeceği, yönetmelikle getirilen nöbet görevinin, sendika kararıyla sürekli olarak işlevsiz kılınmasının sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği" belirtildi.

Mahkemelerden sonuç alamayan rehber öğretmenlerin, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvurular birleştirilerek görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, sendika kararı gereği nöbet görevini yerine getirmeyen ve kınama cezası verilen rehber öğretmenlerin, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvuruculara 10 bin ile 34 bin TL arasında manevi tazminat ödenmesine ve dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

GEREKÇEDEN

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin, 14 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı, halen yürürlükte olan yönetmelik ile rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Gerekçede, dolayısıyla rehberlik öğretmenlerine nöbet görevi verilmesi uygulamasının yaklaşık üç yıl sürdüğü, sendikaların eylem kararlarının da bu süre zarfında alındığı belirtildi.

Eğitim-Sen'in ayrıca, rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmesini öngören söz konusu düzenlemenin iptali talebiyle idari yargıda dava açtığı, bu dava Danıştay'da derdestken, dava konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, Danıştay'ın, Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmettiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin benzer nitelikteki Bahar Kılınç kararına atıf yapılan gerekçede, "Bu kararda, 2017 yılının Kasım ayından önceki mevzuata göre nöbet tutmayan rehberlik öğretmenlerinin yönetmelik değişikliğinden sonra da nöbet tutmamasının eğitim öğretim faaliyetine nasıl bir olumsuz etkisi olduğuna ilişkin idari ve yargısal bir değerlendirme yapılmadığı belirtilmiştir. Bahar Kılınç kararında, idare ve yargılama mercilerinin, sadece kanun altı düzenlemeyle öngörülen görevi, sürekli olarak yerine getirmediği tespitinde bulunduğu, nöbet tutmamaya ilişkin gerekçelerin, yargılama mercilerince değerlendirilmediği belirtilerek başvurucunun sendikal hakkına yapılan müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulamadığından ihlal sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Yüksek Mahkeme, bu başvurularda da Bahar Kılınç kararında açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmadığına işaret etti.

'NÖBET GREVİ' KARARI

Rehber öğretmenlerin görev tanımında olmayan nöbet görevi, MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde Kasım 2017’de yapılan değişiklikle zorunlu hale getirilmişti. Tartışmalara neden olan yönetmelik değişikliğiyle rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerine nöbet tutmanın yanı sıra sınavlarda görev alma şartı da getirilmişti. Bu görevlerin öğrencilerin kendilerine olan güvenini sarsacağını söyleyen rehber öğretmenler, MEB’in kararına tepki göstermişti. Eğitim Sen de rehber öğretmenlere zorunlu kılınan nöbet görevinin meslek ilkelerine aykırı olduğu ve angaryayı dayattığı gerekçesiyle yönetmeliğe tepki göstererek, üyesi öğretmenleri de karara tepki göstermek amacıyla nöbet tutmamaya davet etmişti. Sendikanın ‘nöbet grevi’ kararı, “Eğitim Sen üyesi rehber öğretmenler nöbet tutmayacak” şeklinde duyurulmuştu.