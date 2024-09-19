AYM’den Reyhanlı kararı: Adalete erişim ihlal edildi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırıda annesi ve kardeşini kaybeden Uğur Ayhan Zor’un maddi ve manevi zararların tazmini talebiyle açtığı davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesini “hak ihlali” saydı.

"Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği"ne hükmeden AYM, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Hatay İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine de karar verdi. Zor, 18 Kasım 2015'te maddi ve manevi zararların ödenmesi için talepte bulundu. Talebinin reddedilmesi üzerine Zor, tam yargı davası açtı.

Hatay İdare Mahkemesi ise davayı süre aşımı yönünden reddetti. Danıştay ise daha önce verdiği bozma kararını kaldırdı. Bunun üzerine Zor, AYM’ye bireysel başvuru yaptı. AYM ise, “Adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.