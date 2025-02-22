AYM’den yeri değişen sendikalı öğretmene ret

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, Eğitim Sen üyesi bir öğretmenin sendikal eyleme katılması nedeniyle görev yerinin değiştirilmesine ilişkin bireysel başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi bir öğretmenin, 2015 yılında Ankara Gar Katliamı’nın ardından sendikasının çağrısıyla bir gün iş bırakması nedeniyle görev yerinin değiştirilmesine ilişkin başvurusunu karara bağladı. Öğretmen, Urfa Haliliye’de görev yaparken sendikal faaliyeti gerekçe gösterilerek Erzurum’a tayin edilmişti.

Başvurucu, bu işlemin örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini ve farklı mahkemeler arasında içtihat farklılığı bulunduğunu belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştü. Ancak AYM, söz konusu iddiaları dayanaktan yoksun bularak başvuruyu kabul edilemez buldu.

18 Aralık 2024 tarihinde verilen kararda, başvurucunun örgütlenme özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği sonucuna varıldı. Ayrıca, tüzel kişi başvurucu yönünden de başvurunun kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.