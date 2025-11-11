AYM’nin HSK kararı: “Tehlikeli bir kapı açıldı”

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin HSK üyeliklerine ilişkin TBMM kararının iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. Karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM çoğunluğu, TBMM'nin HSK üyelerini seçmesinin, Meclisin "çalışma usul ve esaslarına" dair bir işlem olmadığına karar verdi. İptal ve yürütmenin durdurulması talepleri "görevsizlik" nedeniyle reddedildi.

Karara karşı çıkan üyelerden Kenan Yaşar gerekçesinde "Bu argüman, bu yerleşik içtihadı göz ardı ederek yürütme-yasama karşısında yargısal denetimi daraltır; böylece yasama organına, "yazılı değişikliğe gitmeden fiilen kural yaratma" serbestisi tanır ki bu, hukuk devleti ilkesini zedeler" dedi.

"TÜRK ANAYASA HUKUKU TARİHİNDE EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DENETİMSİZLİK"

Karara hukukçulardan tepki geldi.

Anayasa Hukukçusu Prof Dr.Tolga Şirin kararla birlikte "Türk anayasa hukuku tarihinde emsali görülmemiş bir denetimsizlik alanına kapı aralandığını" belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şirin, "Anayasa Mahkemesinin dün Resmî Gazete’de yayımlanan ve sessiz sedasız şekilde arada kaynayan kararı, anayasal düzen açısından kritik bir kırılmadır.

Mahkeme, “eylemli içtüzük değişikliği” konusundaki en ilerici içtihatlarından birinden vazgeçmiş bulunuyor.

Burada teknik ayrıntılarına girmek mümkün değil ama şunu herkes bilmelidir: Dünkü kararla birlikte, Türk anayasa hukuku tarihinde emsali görülmemiş bir denetimsizlik alanına kapı aralanmıştır. Bundan sonra TBMM'deki çoğunluk, adını “parlamento kararı” koyduğu işlemlerle — neredeyse her şeyi — yapabilir.

Ve hiçbir mahkeme bu işlemlere dokunamaz. OHAL KHK'larını adeta anayasa hükmünde kararname kılan bu sorunlu yaklaşım, şimdi olağan zamana teşmil edilmiş bulunuyor. İnanılmaz bir keyfîlik dönemindeyiz. Hukuk camiasının umursamazlığı de en az kararın kendisi kadar ürkütücü."

"ÇOĞUNLUĞA TEHLİKELİ BİR ALAN AÇILDI"

Kendisi de hukukçu olan CHP CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "TBMM çoğunluğuna tehlikeli bir alan açıldı" dedi.

Emir ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Anayasa Mahkemesi’nin HSK seçimlerine ilişkin başvurumuza dair verilen son kararıyla, TBMM çoğunluğuna tehlikeli bir alan açıldı.

Artık iktidarın, istediği bazı kritik düzenlemeleri “parlamento kararı” kılıfına sokarak yargı denetiminden kaçırmasının yolu açılıyor. Kural değişmemiş gibi gösterilip, uygulamayla Anayasa’nın içi boşaltılabiliyor. Bunun ağır sonuçları olacaktır.

1-Anayasayı resmen değiştirmeden, anlamını fiilen değiştirebilecekler.

2-HSK ve yargı kurulları, hukuki fren olmadan siyasi çoğunluğa göre şekillendirilebilecek.

3-Muhalefetin Meclis’teki temsil ve denetim hakları, “usul böyle” denilerek fiilen sıfırlanabilecek.

4-Aynı yöntemle yarın RTÜK, YSK ve diğer hayati kurumlar da “karar” zırhıyla partizanlaşabilecek.

AYM bu alandan çekildikçe, Türkiye’de denetlenemeyen ve geri dönüşü zor bir keyfilik rejimi yaygınlaşacak. Bu karara teknik bir ayrıntı olarak bakamayız. “Çoğunluğum var, istediğimi yaparım ve hiçbir mahkeme karışamaz” anlayışına verilmiş yeni ve çok tehlikeli bir kredidir.

AYM kararlarına mahkemelerin uymamasıyla başlayan fiili keyfilik rejimi giderek derinleşiyor. Daha önce uyardım, yine uyarıyorum: Bu karanlık hepimizi yutar."