AYM’nin Tayfun Kahraman kararının ardından TMMOB’den yeni açıklama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Davası tutuklularından Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

AYM kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu hatırlatan Koramaz, "Bir kez daha söylüyoruz; TMMOB ve bağlı odaları, bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak kamusal alanları savunma görevini yerine getirdikleri için suçlanamaz; Gezi Direnişi’ne meslek odası temsilcisi olarak katılan Tayfun Kahraman ve diğer tutukluların cezaevinde tutulması hukuksuzdur. Anayasa Mahkeme Kararı derhal uygulanmalıdır" dedi.

Koramaz’ın konuya ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılanma yapılmasını talep etmiştir.

TMMOB ve bağlı odaların en temel amaçlarından biri, bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak kamusal alanları savunmaktır. Ülkemizi, kentlerimizi ve mesleğimizi savunmak suç değil, TMMOB ve bağlı Odalarının Anayasal ve yasal görevidir.

Dönemin TMMOB Şehir plancıları Odası İstanbul Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın hukuk danışmanı Can Atalay TMMOB kanunun kendilerine yüklediği görevleri yerine getirdikleri için, Taksim medanında imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına meslek odası temsilcileri ve vekili olarak karşı çıktıkları için , Gezi Parkını sahiplendikleri için, Türkiye tarihinin en barışçıl, en masum, en kitlesel, halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişinin bir parçası oldukları için. konuyu yargıya taşıdıkları için hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde tutulmaktadır.

"AYM KARARLARI KESİN VE BAĞLAYICIDIR"

Artık herkes biliyor ki, Gezi davası siyasi iktidarın toplumsal muhalefete gösterdiği bir sopadır. Uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle yürütülen yargı süreci, siyasal iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının en somut göstergesi olarak tarihe geçmiştir.

Anayasa Mahkeme kararları, Anayasa hükmü gereğince kesin ve bağlayıcıdır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki alınan kararlara uyulması hukuk devletine bağlılık gereği zorunludur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar yerel mahkeme tarafından uygulanarak hayata geçirilmeli ve yıllardır süren bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır.

Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur.

Tayfun Kahraman ve yıllardır hukuksuz bir biçimde demir parmaklıklara altında tutulan tüm Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır.

Geziye Özgürlük!

Gezi halktır, susturulamaz!”