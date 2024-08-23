AYM’yi çiğnemeye kalkmayın

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirterek, iktidarın yurt sorununu çözemeyerek gençleri kaderine terk ettiğini söyledi.

Ailelerin geçim sıkıntısı yaşarken bir de çocuklarına özel yurt bulmak zorunda kaldıklarını anlatan Emir, özel yurtların yıllık ücretinin 120 bin ile 300 bin lira arasında olduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla yaptıkları olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nun toplandığını ve görüşmeler sırasında yaşananları hatırlatan Emir, bu görüşmenin amacına ulaşmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" diye konuştu. AKP ile bu konuda bir iletişimlerinin olmadığını, MHP'nin de kendisini bu tartışmanın dışında tuttuğunu belirten Emir, "Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var' demişti. Ama bugün söz konusu Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyacak, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' diyecek kadar ileri gidiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

NEFRET KUSTU

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TİP milletvekili Ahmet Şık'a yapılan saldırı hakkında değerlendirme yaparken CHP, TİP ve DEM Partili milletvekillerini hedef aldı. Yalçın, "CHP, terörizmin siyasi acentesi olan partilerin hamiliğini üstlenerek terörün kökünün kazınması için millet ve devletin gösterdiği çabalara sekte vurmaktadır.”