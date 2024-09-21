Aynı caddelerde yürüyeceğiz

BirGün Kadın Kolektifi

Memleketi bir avuç gerici azınlığa peşkeş çeken iktidar kadınları da çocukları da koruyamıyor. Kadınların kazanılmış haklarını hedef alıp çocuklara yönelik suçları cezasızlıkla ödüllendiriyor. Sermayeyle gericilik ortaklığından bize kalan ise yaşam için mücadele.

Tarikatların gölgesinde bize yaşam yok. Kadınlara mezar olan 'kutsal ailelerde' bize yaşam yok. Bizim de erkek-devlet-tarikat-sermaye gölgesinde bir cehenneme tahammülümüz yok. İnadımız var, umudumuz var. İnadımız yaşamı seçen kadınların mücadelesinde saklı. Umudumuz ise sokakları dolduran kadınların direncinde.

Kendisine reva görülene teslim olmayıp sistematik şiddete ve istismara ses çıkaran H.K.G.'nin inadıdır mücadelemiz. Memleketin ücra yerinde ailesinin baskısına boyun eğmeyenlerin inadıdır mücadelemiz. Gün bizim, güneş bizim. Karanlığınıza asla teslim olmayacağız.