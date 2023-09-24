Aynı firmaya ait iki beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da aynı firmaya ait iki beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri yola, diğeri viyadüğe devrildi. Feci kazada viyadüğe uçan sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Aynı firmaya bağlı çalışan iki kişi, beton mikserleriyle seyir halindeyken anayol üzerinde virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçlardan biri viyadüğe uçarken, diğeri ise yola devrildi. Feci kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarırken, viyadüğe uçan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan diğer sürücüyü ise İznik Devlet Hastanesine sevk etti.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.