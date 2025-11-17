Aynı gün üç ayrı zehirlenme vakası: Çok sayıda kişi tedavi altında

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.

İlçedeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.

ZONGULDAK’TA 8 KİŞİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

KASTAMONU'DA 30’A YÜKSELDİ

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısı 30'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşların çoğu zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 30'a yükseldi.