Aynı hatalara düşmeyeceğiz

CHP kurmayları, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarının iktidar kanadınca kasıtlı şekilde gündemde tutulduğunu savunuyor. CHP yönetimi amacın, “CHP’de karmaşa görüntüsü vermek ve ekonomik krizi gölgelemek" olduğunu ifade ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak tartışmaları sürüyor. CHP Genel Merkezi, istinafta onanmasını bekledikleri kararın Yargıtay sürecinin sürüncemede bırakılacağını düşündüklerini kaydediyor.

CHP kaynakları, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da iktidar ve iktidara yakın medya organlarınca kasıtlı şekilde gündemde tutulduğunu belirtiyor. Amacın, “Ekonomik krizi ve gerçek sorunları gölgelemek” olduğunu öne süren CHP’liler, “Adaylık ve siyasi yasak” tartışmalarının kamuoyunda karşılığı olmadığını dile getiriyor.

Kamuoyu yoklamalarının, “Gerçek gündemden uzaklaşıldığında oy kaybını” işaret ettiğinin altını çizen CHP kurmayları, “Ülkenin temel sorunu ekonomi. Eğer ekonomiyi, halkın sorunlarını gündem yapamaz ve adaylık tartışmaları ile boğulursak altılı masanın düştüğü hataya düşeriz. Altılı masa görüşmeleri sürecindeki hataları tekrarlamayacağız” değerlendirmesinde bulunuyor.

Parti içinde "Adaylık kavgası var" tartışmalarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan CHP'liler, şu yorumu yapıyor:

“Özellikle iktidar medyası, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden, ‘CHP’de kavga var’ algısı yaratıyor. Ancak parti içinde böyle bir gündemimiz yok. Artık adaylık tartışmalarıyla ilgili soruları dahi yanıtlamak istemiyoruz. Ne yazık ki ‘Ekrem Bey mi Mansur Yavaş mı?’ kavgasına parti içinden de malzeme veriliyor. Buradan çıkan günlük krizler, sokağın gündemini ıskalamamıza yol açıyor. Biz, iktidarın değirmenine su taşıyacak kısır tartışmalardan uzak durmak istiyoruz.”

MECLİS TOPLANSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaret kapsamında il başkanlığının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Özel, Özel, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır’’ şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Özel, ‘’Hayat pahalılığını gidermeyip, işsizliği çözmeyip, aç karınları doyurmayıp ‘tehlike büyük, şimdi birlik olma zamanı’ söylemlerine artık bu milletin bunlara karnı tok. Bu milletin çünkü karnı aç. Bir risk, tehlike görüyorlarsa Meclis toplansın. Anlatsınlar hepimiz bilelim. Gereğini beraber yapalım" ifadelerini kullandı.