Aynı heyet, farklı hüküm

Tokat Günçalı ve Killik köyleri arasında yapılmak istenen altın madenine ilişkin benzer dosyalarda aynı mahkemenin farklı karar vermesi dikkat çekti. Daha önce sondajlı maden aramanın “ÇED’e tabi olması gerektiğinden ruhsat iptal kararı veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi, bu kez sondajlı altın madeni arama faaliyetlerinin ÇED’e tabi olmadığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bölge halkı kararı karara tepkili.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi kararında, maden arama faaliyetlerinin (arama ruhsatı aşaması) ÇED sürecine tabi olmadığı, ÇED’in ancak işletme aşamasında gerekli olduğu savunuldu. Bu gerekçeyle arama ruhsatının iptal edilemeyeceği belirtilerek Tokat İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Bölge halkının avukatı İsmail Hakkı Atal, aynı mahkeme heyetinin benzer dosyalarda birbiriyle çelişen kararlar verdiğini söyledi.

Daha önce HLC Altın Madeni’ne ait arama ruhsatının ÇED sürecine tabi olması gerektiğinden iptal edildiğini anımsatan Atal, söz konusu kararın Haziran 2025’te yine Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildiğini hatırlattı. Atal, “Aynı bölgede, aynı koşullarda ve neredeyse aynı heyetle bu kez Zeni Madencilik lehine karar verildi. Bir dosyada sondajlı maden arama faaliyetinin ÇED’e tabi olduğu söylenirken, diğerinde aynı nitelikteki faaliyet için ÇED gerekmediği savunuluyor. Bu hukuken izah edilemez” dedi.

Kararı veren heyetin başkan ve ikinci üyesinin önceki kararla aynı olduğunu, yalnızca üçüncü üyenin değiştiğini belirten Atal, “Dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Ayrıca Tokat İdare Mahkemesi’nde yeniden yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Mücadele sürecek” diye konuştu. Günçalı Köyü Derneği Başkanı Nuri Güner ise “Aynı bölge, aynı şartlar ve aynı heyet olmasına rağmen yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi düşündürücü. Söylenecek çok şey var ama durmak yok, mücadeleye devam’’ diye konuştu.