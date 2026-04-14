Aynı ihtiyaca üç harcama: Satın al, kiraya çık, inşa et

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) Ankara Dikmen Caddesi'ndeki hizmet binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılması süreci, kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumu gözler önüne serdi. TKGM’de yaşananlar, “Kamu zararı” tartışmalarını alevlendirdi.

TKGM, Merkez Ankara Projesi kapsamında inşa edilen bir bina için 295 milyon TL artı KDV, diğer bina için ise 229 milyon TL artı KDV ve yüzde 2 tapu harcı olmak üzere toplamda 524 milyon TL harcandı. Toplam 29 katlı, 23 bin 461 metrekare büyüklüğündeki bina, yüz milyonlarca lira harcanarak satın alınmasına karşın kullanılmadı.

KİRA BEDELİ NE KADAR?

CHP’li Akay, mülkiyetindeki binaya karşın kiracı duruma düşen TKGM’nin kira giderinin açıklanmasa da aylık 10 milyon TL’yi bulabileceğini kaydetti. Satın aldığı binayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrederek kiraya çıkan kurumun yeni bir hizmet binası daha yaptırdığını belirten Akay, şunları söyledi:

“Bu projenin maliyeti de açıklanmıyor. Ancak benzer projeler dikkate alındığında yaklaşık 1 milyar TL’lik yeni bir harcama daha gündemde. Aynı ihtiyaç için üç kez para harcanıyor. Önce bina alınıyor, sonra kullanılmayıp başka kuruma veriliyor, ardından kiraya çıkılıyor, şimdi de yeni bina yapılıyor. Bu tablo açık ve net bir kamu zararını göstermektedir.”

“YURTTAŞIN PARASI HARCANIYOR”

Aynı ihtiyacın üç farklı kalemde yeniden finanse edilmesini, “Kamu kaynaklarının plansız ve denetimsiz kullanılması” olarak nitelendiren Akay, “Sonuç olarak milyonlarca liraya alınan, bugün milyarlarca lira değerine ulaşan bir kamu varlığının kullanılmaması, buna rağmen kira ödenmesi ve üzerine yeni bina yapılması, milyarlarca liralık kamu zararına işaret ediyor. Yurttaşın parası çarçur ediliyor” ifadesini kullandı.