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Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla vurdu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde F.Y. isimli kişi, aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilen M.K.’yi silahla göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 13.08.2024 23:14
  • Giriş: 13.08.2024 23:14
  • Güncelleme: 13.08.2024 23:17
Kaynak: İHA
Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla vurdu
İHA

Muğla’da bir şahıs, aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilen kişiyi silahla göğsünden vurdu.

Olay, Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.Y., M.K.’yi silahla göğsünden vurdu. M.K. kanlar içinde yere yığılırken, F.Y. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.Y.’yi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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