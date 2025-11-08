Aynı kazada kaybettiği babasından 16 gün sonra öldü

Gıyasettin TETİK-Sekvan KÜDEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Abdülkerim Kahraman'ın (62) hayatını kaybettiği kazada yaralanan zihinsel engelli oğlu Mehmet Emin Kahraman (21) da 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde 24 Ekim’de meydana gelen kazada, 73 ABD 532 plakalı otomobil, sürücüsü Abdülkerim Kahraman'ın kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kahraman’ın öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Kahraman’ın aynı kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren zihinsel engelli oğlu Mehmet Emin Kahraman da 16 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin Diyarbakır’a zihinsel engelli Mehmet Emin’in diş tedavisi için geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI