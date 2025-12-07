Aynı mahallede ikinci cinayet: Zeytinburnu’nda taksici evinin yakınında bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu'nda işten dönen taksici, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta Erhan Çiftçi (35), gece çalıştığı taksisini bıraktıktan sonra evinin yakınlarında bıçaklandı.

Ağır yaralanan Çiftçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınlarından bazıları, sinir krizi geçirdi.

Çiftçi'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı mahallede kısa süre önce bir cinayet işlendiği ve Çiftçi'nin de olay yerinde olduğu, olaya ilişkin Çiftçi'nin kuzeninin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Erhan Çiftçi'nin çalıştığı taksi durağındaki arkadaşı Tayfun Sülük gazetecilere yaptığı açıklamada, Çiftçi'nin sadece işiyle ilgilenen bir kişi olduğunu, daha önce yakınlarının bir olaya karıştığını ancak detaylarını bilmediğini söyledi.