Aynı ocakta peş peşe 2’nci kez zehirlenme

Alınmayan önlemler aynı kireç ocağında 2 gün arayla 2’nci kez zehirlenmelere yol açtı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda bu kez 4 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda 1 Ekim’de kireç ocağında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmişti.

Dün sabah saatlerinde aynı kireç ocağında çalışan 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

4 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi ile Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 2 işçi ise hastaneye gitmek istemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.