Aynı oyuncu 8 dakikada 2 penaltı kaçırmıştı: Maç incelemeye alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 26 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan 6 şüpheli, "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli..." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu maçı Samsunspor deplasmda 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanmıştı. Mücadele, maçın skorundan çok kaçan penaltılarla hatırlanıyor.

❌ Olivier Ntcham'ın bugün beyaz noktada şansı yaver gitmiyor...



⏱️ 19' Panenka penaltısı direğe takıldı

⏱️ 27' VAR kararıyla gelen penaltıyı dışarı attı#KSPvSAM #beINSPORTS pic.twitter.com/zf7aaRsg4V — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 26, 2024

Samsporlu futbolcu Olivier Ntcham, maçın 19 ve 27'nci dakikalarında kullandığı penaltı vuruşlarını kaçırmıştı. İlk penaltı direkten dönmüş, ikinci penaltı ise dışarıya gitmişti.

Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçmiş ve devreyi bu skorla önde kapatmıştı. İkinci yarıda Samsunspor 68 ve 77. dakikalarda Holse, 71. dakikada Soner ve 86. dakikada Tait'nin kaydettiği gollerle maçtan 4-1 galip ayrılmıştı.