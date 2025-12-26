Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aynı oyuncu 8 dakikada 2 penaltı kaçırmıştı: Maç incelemeye alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında bu sabah 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 6 şüpheli, geçen sene oynanan "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle" suçlanıyor. Söz konusu maçta Samsunspor 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmış, ilk yarıyı Kasımpaşa önde kapatmış, maçı Samsunspor kazanmıştı.

Güncel
  • 26.12.2025 11:04
  • Giriş: 26.12.2025 11:04
  • Güncelleme: 26.12.2025 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
Aynı oyuncu 8 dakikada 2 penaltı kaçırmıştı: Maç incelemeye alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 26 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan 6 şüpheli, "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli..." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu maçı Samsunspor deplasmda 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanmıştı. Mücadele, maçın skorundan çok kaçan penaltılarla hatırlanıyor.

Samsporlu futbolcu Olivier Ntcham, maçın 19 ve 27'nci dakikalarında kullandığı penaltı vuruşlarını kaçırmıştı. İlk penaltı direkten dönmüş, ikinci penaltı ise dışarıya gitmişti.

Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçmiş ve devreyi bu skorla önde kapatmıştı. İkinci yarıda Samsunspor 68 ve 77. dakikalarda Holse, 71. dakikada Soner ve 86. dakikada Tait'nin kaydettiği gollerle maçtan 4-1 galip ayrılmıştı.

Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 gözaltı
BirGün'e Abone Ol