Aynı saatte iki ayrı bayramlaşma: CHP Lideri Özgür Özel, Güvenpark'a çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına çağrı yapıldı.

Partinin seçilmiş lideri Özgür Özel, saat 14.00'te CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta olacak.

Özel, otobüs üstünden toplanan kitleye hitap edecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yurttaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu da yurttaşlara sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

ENGEL ÇIKARTILABİLİR

Yandaş basında, Özel'in Güvenpark'taki buluşmasının Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tarafından engellenmek istediği öne sürülürken konuya dair Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, açıklama yaptı.

İddialar üzerine açıklama yapan Sönmez, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru sözkonusu değildir" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın basın organlarında Özel'in bayramlaşma programının mitinge dönüşmesi halinde polislerce engelleneceği iddia edildi.

BUTLAN BAYRAMLAŞMASI GENEL MERKEZ'DE

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma etkinliği düzenleyecek. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, burada bir konuşma da yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.