Aynı sırada kitap dahi açamıyoruz

Eğitimde artan sorunlara her gün yenisi ekleniyor. Milyarlarca liralık projelerin yanında eğitimde okullaşma oranının düşük olması artan nüfusla birlikte yeni okulların yapılmaması sınıflarda yığılmaya ve kalabalıklara neden oluyor. Kalabalık sınıflarda eğitim gören öğrenciler de derslerden verim alamıyor.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer alan TEV Zahide Zehra Garing Ortaokulu yönetimi de bu yıl hiçbir veliye danışmadan ve önlem alınmadan ikili eğitim sonlandırarak tam gün eğitime geçti. Bununla birlikte sınıflarda kalabalıklar oluştu. Bazı sınıflarda 50 kişiyi bulan mevcut nedeniyle öğrenciler bir sırada 3,4 kişi oturmaya başladı. Öyle ki 25 bin TL ödenerek kayıt olunun özel uygulama sınıflarında bile durum aynı. Veliler, kendilerine bilgi verilmeden geçilen sistem nedeniyle oluşan kalabalığın azaltılmasını, sınıf mevcutlarının düzeltilmesini ve okula alımlarda bir kontenjan koyulmasını öneriyor. Bazı veliler ise yeni bir okul ile sorunun çözülebileceğini anlatıyor.

36 dersliği olan okulda yeni sistem ile birlikte dersler saat 9’da başlıyor. Biz de okul giriş saatinde Aynı sırada kitap dahi açamıyoruz Milyarlarca lira harcanan Finans Merkezi’ne komşu mahallede yer alan ortaokulda öğrenciler mevcudu 50 kişiye yaklaşan sınıflarda eğitim görüyor. Veliler, “Nefes almakta dahi zorlanılacak yerde nasıl eğitim verilir” diye sordu velilerin şikâyetlerini dinledik. Sınıf mevcutlarının bazı sınıflarda 50 kişiyi bulduğunu anlatan velilier, "Bu kalabalık sınıflarda eğitim nasıl olur. Tam gün sistemi güzel ancak sınıf mevcutlarının azaltılması lazım. Bu şekilde eğitim daha iyi olur" dedi.

BODRUMA TIKMIŞLAR

Okulun ilk günü plansızlıkla birlikte bazı sınıflarda öğrenci sayısının 70’e kadar çıktığını anlatan veliler, "Daha sonra bu sayı 44’e indirildi. Çocuklar ortalama 44 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Çocuklar bir sırada 3,4 kişi oturuyorlar. Kitap açmaya yer bile kalmıyor sırada. Böyle bir eğitim mümkün mü?” diye sordu.

Geçtiğimiz yıl kızını 10 bin TL ödeyerek İngilizce uygulama sınıfına yazdıran 6. sınıf velisi ise, “İngilizce sınıfı 36 kişiydi. Şimdi mevcut daha da artmış. Ayakta ders çalışan öğrenciler var. Bodrum'a tıkmışlar beden dersinde. Kızım alerji oldu. Pul pul döküldü” dedi.

KONTENJAN OLMALI

Veliler bu soruna çözüm önerisi olarak okula kayıtlarda belli bir kontenjan koyulmasını önerdi. Çevrede çok okul bulunmadığını da kaydeden veliler, nüfusa göre okul açığı olduğunu ve bu durumun da okullarda kalabalığa neden olduğunu söyledi. Kurye olarak çalışan bir veli de çocuğunu motoruyla okula bıraktıktan sonra sorumuzu yanıtladı.

ÖZEL SINIF AYRIŞTIRIYOR

Devlet okullarında ayrı paralı sınıfların açılmasının ayrıştırıcı biolduğunu söyleyen veli, “Açtıkları İngilizce uygulama sınıfı için 25 bin TL para istediler. Ben bu parayı veremedim. Bu yüzden normal sınıfa gönderdik. Bu durum çocuklar arasında da bir ayrıma yol açıyor” diye konuştu.

HER ADIM MASRAF

Veliler okulda her şeye para istenmesine de isyan etti: "Telefon dolabı için 4 bin istediler. Kitaplar için para isteniyor. 500 liraya satılan kitaplara 10 bin lira para verdik. Boya için para aldılar ancak belediye boyadı okulu. Temizlikçi kadına para ödenmedi kadın istifa etti. Beden eğitimi dersinde top alınacak diye 100 lira para istediler. Her şeyde bizden para istiyorlar."

ÖĞRENCİLER DE ŞİKAYETÇİ

Okul önünde konuştuğumuz öğrenciler de sınıfların kalabalıklığından şikâyetçi. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, 47 kişi ile ders işlediklerini belirterek, "Bazen sınıfta nefes alamaz hale geliyoruz. Sırada 3 kişi oturuyoruz kitap bile açamıyoruz" dedi.