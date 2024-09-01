Aynı yerde bir ölüm daha

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Nurgül Kocakaya, 16 Ağustos’ta çocukları Halil Umut Kocakaya ve 4 yaşındaki Onur Kocakaya’yı, Karaağaçlı Mahallesi’ndeki havuza götürdü.

Nurgül Kocakaya hesabı ödemeye gittiği sırada oğlu Halil Umut Kocakaya, girdiği yetişkin havuzundaki köprünün altında boğularak hayatını kaybetti.

OLASI KASTLA YARGILANMALILAR

Olay sonrası gözaltına alınan işletmeden sorumlu müdür Selçuk Kuş ile işletme sahibi S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Savcılığın itirazı sonrası 23 Ağustos’ta tekrar gözaltına alınan işletme müdürü Selçuk Kuş tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan S.Ö.’yü yakalama çalışmaları sürerken ruhsatsız olduğu belirlenen havuz mühürlendi. Oğlunu kaybeden anne Nurgül Kocakaya’nın acısı tazeliğini korurken ailenin avukatı Haşim Çelik olaya ilişkin açıklamada bulundu. Avukat Çelik, olayda ihmaller olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: "Olayın meydana geldiği ticari amaçlı açık yüzme havuz işletmesinin ruhsatının olmadığı görülmüştür. İşyerinde görevli olduğu beyan edilen cankurtarana ait cankurtaran eğitim sertifikasının olmadığı, sigortasız çalıştığı belirlenmiştir. İşyerinde ilk yardımcı sertifikasına sahip çalışanların olmadığı tespit edilmiştir.

Yetişkin havuzunda çocukların olası düşmelerine veya bilinçli yahut bilinçsiz girmelerine yönelik herhangi bir ilave fiziki önlem olmadığı belirlenmiştir. Sorumlu müdür olduğunu beyan eden kişinin sağlık eğitimi almış olduğu ve lise mezunu olduğu kanıtlanamamıştır. İlkyardım malzemelerinin olmadığı tespit edilmiştir. İşveren, ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğunu ihmal etmiş, dolayısıyla boğulan çocuk, vaka esnasında doğru ilkyardım uygulaması mahrum bırakılmıştır. Sanıkların taksirle ölüme sebebiyet verme değil,olası kastla cezalandırılması istiyoruz.”