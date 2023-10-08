Aynı yönde seyir halindeki 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar-Adana Karayolu Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ercan Ç. idaresindeki otomobil, Ereğli’den Karapınar ilçesine seyir halinde olduğu sırada aynı istikamette seyir halinde Hamza Ç., idaresindeki araç ile çarpıştı.

Yoldan çıkan her 2 araç şarampole devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan İ.S., A.S., ve S.T., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.