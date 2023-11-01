Aynı yöne giden halk otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden iki özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 3 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi.
İnegöl'den Alanyurt'a giden Esat Y. (30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, aniden frene basan önündeki Naci K. (40) yönetimindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Kaza sırasında koltuktan fırlayan, öndeki otobüsteki yolculardan Melahat A. (73), Neşe B. (46) ve Arslan A. (45) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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