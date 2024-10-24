Aynılar şimdi farklı yerde

ABD'de yaşayan Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen, kaldırıldığı hastanede 21 Ekim’de öldü. Gülen’in ölümünün ardından, bir dönem Gülen ile birlikte olan çok sayıda kişi, “Lanet okumak” için sıraya girdi. Gülen’in ölümünün ardından gözler, cemaatteki liderlik tartışmasına ve cenazeye çevrildi.

Gülen’in ABD’de kılınacak cenaze namazının, “FETÖ’nün ilahiyat imamı” olarak bilinen Suat Yıldırım tarafından kıldırılacağı açıklandı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kurucusu olan Yıldırım'ın, Diyanet İşleri Ali Erbaş ile olan ilişkisi biliniyor.

‘ERBAŞ’I AKADEMİYE ALDIRDI’ İDDİASI

Erbaş, 1992 yılında kurulan Sakarya İlahiyat Fakültesi’ne 1993 yılında akademisyen olarak girdi. Suat Yıldırım'ın Erbaş'ın üniversiteye alınmasını sağladığı iddia edildi.

Erbaş ile Yıldırım’ın yolları, Kültürlerarası Diyalog Platformu’nda (KADİP) da kesişti. Kamuoyunda, “FETÖ’nün en önemli platformlarından biri” olarak nitelendirilen KADİP’in Suat Yıldırım’ın yönetim kurulu başkanlığı döneminde Erbaş’ın da yönetim kurulu üyesi olduğu kaydedildi.

DOKTORA TEZİ

Yıldırım ile Erbaş, firari Adil Öksüz'ün doktora tezine de ortak imza attı. Öksüz’ün, “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kuran” konulu doktora tezinin jürisinde yer alan beş kişinin arasında Ali Erbaş ve Suat Yıldırım da yer alıyor.