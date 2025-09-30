Ayrıldığı iddia ediliyordu: Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe, eski efsanelerinden Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpte yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Gökhan Gönül hakkında son zamanlarda görevinden ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yazılı açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı 'Samandıra ruhunu geri getirme' hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

TEDESCO'NUN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Gökhan Gönül'ün artık yardımcı antrenörlük görevinde bulunmayacağını dile getirerek şunları söylemişti:

"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak."