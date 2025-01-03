Ayrılmak istediği erkek tarafından silahla vurulan Gazeteci Semra Demirelli yaşamını yitirdi
Elazığ’da ayrılmak istediği erkek tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA-ANKA
Elazığ’da ayrılmak istediği erkek tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.
Elazığ'da 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, ayrılmak istediği fail erkek Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu. Cinayetin ardından fail erkek intihar etmişti.
Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
48 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.