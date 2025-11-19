Ayrımcı taslağı durdurun

"11. Yargı Paketi" yasa taslağının meclise gelmemesi için ortak metin yayımlayan kurumların sayısı 188’e ulaştı.

Oyuncular Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Kaos GL Derneği’nin de aralarında bulunduğu 188 kurum, tüm milletvekillerine LGBTİ+’ları "ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden" yasal değişiklikler yapmama çağrısında bulundu.

Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere sekiz yasada değişiklik öngören taslakla ilgili ortak metinde, bu düzenlemelerin kabul edilmesi halinde LGBTİ+ kimliklerinin kamusal görünürlüğünün suç kapsamına alınacağı, özel hayata müdahale edileceği ve cinsiyet uyum süreçlerine erişimin zorlaşacağı iddia edildi. Taslakta, bu yasalara aykırı tıbbi süreçten geçen kişilere ve sağlık uzmanlarına hapis cezaları öngören yeni bir maddenin de yer aldığı belirtildi. Ortak metinde, bu değişikliklerin son on yıldır süren baskıların bir parçası olduğu ifade edildi. 2015’ten bu yana Onur Yürüyüşleri’ne genel yasaklar getirildiği, LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığı ve transların cinsiyet uyum sürecine erişimlerinin kısıtlandığı kaydedildi. Haziran ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, 21 yaş altı kişilerin cinsiyet uyum sürecinde kullanılan hormonlara erişimini kısıtlayan talimat yayımladığı hatırlatıldı.

GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

İmzacı kurumlar, tüm milletvekillerini LGBTİ+’ları "ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden" yasal değişiklikler yapmamaya ve Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülükleri uyarınca LGBTİ+’ların haklarını korumaya çağırdı.Yetkililerden LGBTİ+’lara yönelı "ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri" derhal durdurmaları istendi. "LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz" ifadesine yer verilen metnin hala imzaya açık olduğu bildirildi.