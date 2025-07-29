Ayrımcılığa ‘ticari sır’ perdesi

İller Bankası’nın 2021 yılı mali raporları, iktidarın yerel yönetimlere yönelik ayrımcı politikalarına ayna tuttu. Rapor, 2021 yılında yüzde 100 İller Bankası Kredisi ile tamamlanan 43 belediye projesinin 42’sinin AKP’li belediyelerin, birinin ise MHP’li belediyenin projesi olduğunu ortaya koydu. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı CHP’li büyükşehir belediyelerinde ise yüzde 100 kredi ile tamamlanan proje olmadığı bildirildi.

CHP’li belediyelerin, “Kredi almakta zorlanıyoruz” dediği İller Bankası’nın 2020 yılı verileri de ayrımcılığın belgesi niteliğini taşıdı. 2020’de yüzde 100 hibe ile tamamlanan 102 projenin 99’unun AKP ve MHP’li belediyeler ile kayyum idaresindeki belediyelere ait olduğu belirlendi. Toplam 132,3 milyon TL’lik hibeden muhalefet idaresindeki belediyelerin yararlanma oranı yüzde 0,19’da kaldı.

RAPORLARA MAKAS

BirGün’ün, İller Bankası kredi ve hibelerinin dağıtımındaki ayrımcılığı ortaya koyan haberlerinin ardından raporlar makaslandı. İller Bankası, hibe ve kredilerin belediyelere göre dağılımının yer aldığı bölümü 2022, 2023 ve 2024 yılı raporlarından çıkardı.

BANKA YÖNETİMİNE SORU

İller Bankası raporlarına gelen sansür, TBMM’nin gündemine de taşındı. İller Bankası’nın Sayıştay raporlarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, “2023 ve 2024 yıllarında büyükşehir, il ve ilçe bazında hangi belediyelere kredi veya hibe verdiğinizi tablo şeklinde paylaşmanızı rica ediyorum” dedi. Komisyon toplantısına katılan İller Bankası yöneticileri, talebi yazılı olarak karşılayacaklarını söyledi. Banka yönetimi, “Yazılı yanıt” taahhüdü kapsamında CHP’li Tahtasız’a yanıtları gönderdi. Ancak yanıtta, kredi ve hibe sağlanan belediyelerin isimleri paylaşılmadı. 2022 yılına kadar, hibe ve kredi verilen belediyelerin isimlerini açıklayan banka yönetimi, 2023 ve 2024 yılları raporlarında belediye isimlerinin yer almamasını, “Ticari sırla” gerekçelendirdi. BDDK’den 2008 yılında alınan görüş kapsamında, “Müşterilere ait sırların kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklanamayacağı” bildirildi.