Ayrımcılık en çok mültecilere yapıldı

Haber Merkezi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi, Ayrımcı, Irkçı, Fobik ve Nefret İçerikli Fiziki ve Sözlü Saldırılar, Yaşanan Hak İhlalleri başlıklı raporunu yayımladı. 1 Ocak-1 Eylül 2024 tarihleri arasında tespit edilen saldırı ve hak ihlallerini ele alan raporda, Kayseri’de mültecileri/sığınmacıları hedef alan saldırılardan Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylar gerekçesiyle yaşanan gözaltı furyasına, Onur Haftası etkinliklerine yönelik saldırılardan farklı inanç grupları ve etnik grupların hedef gösterilmesine, stadyumlara da yansıyan ırkçı ve nefret içerikleri gösterilere kadar pek çok olay ele alındı.

Rapora göre, bu tarihler arasında ülke genelinde ayrımcı, ırkçı, fobik ve nefret içerikli en az 72 sözlü ya da fiziki saldırı yaşandı. Bu saldırıların 29’u mültecileri/sığınmacıları ve diğer ülkelerin vatandaşlarını hedef alırken, 13’ü Kürtlere, 12’si LGBTİ+’lara, 7’si etnik ve dini azınlıklara ve dini görüşünü açıklayanlara, 11’i ise diğer kişi, grup ve çevrelere yönelik oldu.

Söz konusu saldırılar sonucunda, 1’i dini görüşlerini açıklayan, 1’i etnik-dini azınlık, 2’si mülteci/ sığınmacı, 1’i LGBTİ+, toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. En az 26 kişi de yaralandı.