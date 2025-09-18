Ayrımcılık ortadan kalkmalı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10’uncu toplantısı yapıldı. Komisyona çatışma çözümü alanında çalışan akademisyenler davet edildi. Komisyonun dinleyeceği akademisyenlerin Latin Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleriyle ilgili konularda çalıştıklarını ifade eden Kurtulmuş, “Şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktır. Biz bu süreçte yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye’ye has bir modelin ortaya konulmasıdır” dedi.

Komisyonda konuşan Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, sürecin toplumsallaşmasının önemini, Filipinler örneği üzerinden anlattı. Veznedaroğlu, Kolombiya’daki çözüm sürecindeki görüşmelerde, “Kırsal kalkınma, siyasi katılım, hukuk devrimi” konularının ana başlıklar olduğunu dile getirdi. Türkiye’de başlayan çözüm sürecinin iyi bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Veznedaroğlu, barış için dünya örneklerinden farklı özgün yöntemler belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Barış için “Siyasi hesapların ve aktüel siyasetin ötesinde bir bakış açısını geliştirilmesi” gerektiğini ifade eden Veznedaroğlu, “Olmazsa olmaz” olarak nitelendirdiği diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

• Kırmızı çizgiler öne çıkarılmamalı.

• Kazan-kazan çözüm önerileri belirlenmeli.

• Çözümü önleyecek kördüğümler, gizli görüşmeler ile aşılabilir. Gizlilik ve şeffaflık dönemlerini iyi belirlemek gerekir.

• Süreç zamana yayılmamalı, iyi bir takvim süreci işletilmeli.