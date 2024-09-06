Ayrıntı’nın yeni sayısı çıktı

Kültür Sanat Servisi

Üç aylık sosyalist siyaset ve kültür dergisi Ayrıntı Dergi’nin 46’ncı sayısı olan “Türkiye’de Geçinmek” okurla buluştu. 11 yıldır okurlarıyla buluşan dergi, yeni sayısında Türkiye ve Avrupa’daki seçimleri, giderek çetinleşen geçim mücadelesini ve barınma krizini tüm yönleriyle ele alıyor.

Ayrıntı Dergi’nin yeni sayısının eleştiri– edebiyat bölümünde ise Takeshi Miike ile yeni filmi ‘İlk Aşk’ üzerine bir söyleşiyle Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener’in kitabı Arafta Düet üzerine bir inceleme de okurları bekliyor.