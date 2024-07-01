Ayşe Ateş: Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin dava kapsamında bugün görülen duruşmada verilen aranın ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde" dedi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşması bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor. Sanıkların 19 ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıktığı duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi önemli isimler de katıldı.

Duruşmaya verilen aranın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Ateş, "Günlerdir MHP MYK üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri, kiralık kalemler ve trol hesaplar tarafından ortaya sürülen ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddialar ve bugün de duruşma salonunda tutuklular tarafından bu iddialarla bire bir örtüşen ifadelerle topyekûn sergilenen kumpas tiyatrosu… Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA BİR AN ÖNCE DERİNLEŞTİRİLİP TAMAMLANMALI"

"Berrak suyu bulandırmak, zaman kazanmak, mağduriyet devşirmek istediklerini biliyorduk. Ama ne gizlemeye çalıştıklarını, kimi, kimleri korumak için çabaladıklarını henüz tam olarak bilmiyoruz" ifadelerine yer veren Ayşe Ateş açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu yüzden yargının önüne set çekilmemesi, 17 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın bir an önce derinleştirilip tamamlanması ve bu siyasi cinayetin kime, nereye kadar uzanıyorsa uzanması tek temennimizdir. Sincan’dayız. Adil bir yargılama neticesinde bütün gerçekleri öğreneceğimize inanıyor, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletsiz geçirecek bir güne daha tahammülümüz olmadığını da tekraren ifade ediyoruz."