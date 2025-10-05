Ayşe Ateş: 'Arada fiilî bir bağlantı yok' denilmesi kamuoyu vicdanında kabul görmedi

Ayşe Ateş, Sinan Ateş dosyasında, ayrılan dava ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin yargılandığı davanın birleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tetiği çekenler biliniyor. Çektirenler dışarıda geziyor. Çakal çukal ayakçı takımı da en hafif ceza ile kurtulmaya çalışıyor. Sinan’ın Ankara’nın göbeğinde katledilmesi bir dönüm noktasıydı. Ne yazık ki alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayet henüz aydınlatılamadı. Şüphesiz ki Sinan’ı katlettirenler eksiksiz bir şekilde adalet önüne çıkarılıp hak ettikleri cezayı aldıkları gün de adalet sistemimiz için bir başka dönüm noktası olacaktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmeden önce hakkındaki bazı bilgileri temin etmek suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar verdi.

Karara ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şunları kaydetti:

"Sinan’ı katletmek için aylar süren kapsamlı bir çalışma yürüttükleri apaçık ortadayken yalnızca suikastin olduğu an itibarıyla şüpheli arayışına girişilip adaletin kılıcı bir tek o yöne sallanarak 'arada fiilî bir bağlantı yok' denilmesi kamuoyu vicdanında kabul görmedi. Bundan sonra da görmeyecektir.

Tetiği çekenler biliniyor. Çektirenler dışarıda geziyor. Çakal çukal ayakçı takımı da en hafif ceza ile kurtulmaya çalışıyor. Sinan’ın Ankara’nın göbeğinde katledilmesi bir dönüm noktasıydı. Ne yazık ki alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayet henüz aydınlatılamadı. Şüphesiz ki Sinan’ı katlettirenler eksiksiz bir şekilde adalet önüne çıkarılıp hak ettikleri cezayı aldıkları gün de adalet sistemimiz için bir başka dönüm noktası olacaktır."