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Ayşe Ateş: "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma devam ederken paylaştığı sosyal medya mesajında, "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız, beklesinler. Ne devletten büyükler ne milletten ne de adaletten" dedi.

Güncel
  • 02.07.2024 13:09
  • Giriş: 02.07.2024 13:09
  • Güncelleme: 02.07.2024 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş: "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız"

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu devam ederken Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tutuklu yargılanan sanıkların savunmalarına tepki gösteren Ayşe Ateş, "Bilsinler ki kurdukları darağacını un ufak ederiz, o urganı dişlerimizle parçalarız" dedi.

Ateş'in paylaşımı şöyle:

Sinan Ateş davasının ikinci oturumu başladı
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