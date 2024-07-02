Ayşe Ateş: "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma devam ederken paylaştığı sosyal medya mesajında, "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız, beklesinler. Ne devletten büyükler ne milletten ne de adaletten" dedi.

Güncel 02.07.2024 13:09 Giriş: 02.07.2024 13:09

Güncelleme: 02.07.2024 13:15 Kaynak: Haber Merkezi

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