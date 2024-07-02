Ayşe Ateş: "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız"
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma devam ederken paylaştığı sosyal medya mesajında, "Bu kumpas tiyatrosunu başlarına yıkacağız, beklesinler. Ne devletten büyükler ne milletten ne de adaletten" dedi.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu devam ederken Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tutuklu yargılanan sanıkların savunmalarına tepki gösteren Ayşe Ateş, "Bilsinler ki kurdukları darağacını un ufak ederiz, o urganı dişlerimizle parçalarız" dedi.
Ateş'in paylaşımı şöyle:
"Kurdukları darağacını un ufak ederiz, o urganı dişlerimizle parçalarız!"— Ayşe Ateş (@ayseatesaa) July 2, 2024
Tutukluların 19 ay sonra aklına gelen hikâyelerle, gaipten duydukları seslerle soruşturmanın seyrinin değiştirilmeye çalışıldığını ve bu yolla, soruşturmanın derinleşmesini sağlayan emniyetin, adaletin… https://t.co/ztbs0a333j