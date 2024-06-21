Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı ile görüştükten 1 hafta sonra ölüm tehditleri almaya başladım

Yaklaşık bir buçuk sene önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra ölüm tehditleri almaya başladığını belirterek Erdoğan'ın şahsına da meydan okunduğunu söyledi.

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinden bir hafta sonra ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi.

Medyascope'a konuşan Ateş, "Öyle bir güce sahipler ki -hiç korkmadan- devlete, millete, hükûmete, emniyete, adalete meydan okuyabiliyorlar" dedi.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından programın videosunu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın silah seslerini duyabileceği mesafede gözlerini bile kırpmadan katlederek şahsına meydan okudularsa bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden bir hafta bile geçmeden bana karşı iftira ve ölüm içeren tehditler savurarak yine şahsına meydan okuyorlar. Öyle bir güce sahipler ki -hiç korkmadan- devlete, millete, hükûmete, emniyete, adalete meydan okuyabiliyorlar" ifadeleriyle paylaştı.

Nasıl ki eşim Sinan Ateş'i Külliye'nin hemen dibinde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan'ın silah seslerini duyabileceği mesafede gözlerini bile kırpmadan katlederek şahsına meydan okudularsa bugün de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden… pic.twitter.com/wa1ZdwTZSc — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 20, 2024

"BU BİR SUÇ ÖRGÜTÜ İŞİ"

Cinayetin bir suç örgütü işi olduğunu söyleyen Ateş, "Bir kişinin yapabileceği bir iş değil bu, büyük bir dosya var. Bu bir suç örgütü. Örgüt olarak bunların yargılanması gerekiyor. Bu örgütlü olarak işlenmiş bir suç, yargılanmanın devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Ciddi bir hazırlık içindeyiz avukatlarımızla, kamuoyu desteği de çok büyük. Bunlar kurtulamayacaklar yargılanmaktan, hepsi cezasını çekecek" diye konuştu.