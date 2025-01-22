Ayşe Ateş, Erdoğan'a seslendi: Bana tahsis ettiğiniz korumaların bir anlamı kalmadı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş suikastına yönelik ikinci soruşturmada tüm sanıklara hakkında takipsizlik kararı verilmesine dikkat çekerek "İki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar" dedi.

"Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü" diyen Ayşe Ateş, "Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretindeki fotoğrafa da yer verdi.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA SIĞINIYORUZ"

Ayşe Ateş'in açıklamasının tamamı şu şekilde: