Ayşe Ateş, Erdoğan'a seslendi: Bana tahsis ettiğiniz korumaların bir anlamı kalmadı
Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği paylaşımında "Bana tahsis ettiğiniz korumaların bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Ayşe Ateş, Sinan Ateş suikastına yönelik ikinci soruşturmada tüm sanıklara hakkında takipsizlik kararı verilmesine dikkat çekerek "İki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar" dedi.
"Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü" diyen Ayşe Ateş, "Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız" ifadelerini kullandı.
Ayşe Ateş, paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretindeki fotoğrafa da yer verdi.
"MİLLETİMİZİN VİCDANINA SIĞINIYORUZ"
Ayşe Ateş'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Kamuoyuna duyurulur: Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı’m bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz."