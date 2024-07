Ayşe Ateş, kararın ardından konuştu: "Bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar"

Ayşe Ateş, Sinan Ateş davasına ilişkin açıklanan ara kararın ardından basın açıklaması yaptı. Ayşe Ateş, "Bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada ara karar açıklandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ara kararın açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Ayşe Ateş, alınan her kararı hukuki olarak eksik olduğunu vurgulayarak "Şu anda burada dudağımdan dökülecek her sözün adalet dileyen birer yoksul olarak kayda geçmesini talep ediyorum. Sincan Yerleşkesinde 5 gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi cinayeti alacak verecek davasına indirme çabasına şahit olan kumpas tiyatrosu bugün sonlandı. Şüpheliler aralarındaki bağlantılar ve deliller bakımında ilişkili olması gereken 2 ayrı dosya var. Bu yargılamaya eksik iddianameyle yapılan yarım mahkeme diyoruz. Alınan her kararı hukuki olarak eksik buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'in konuşmasındaki satır başları şöyle:

"Dosyaya bakan savcılar hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunuldu. Düne kadar eksik iddianameyi beğenip bize nispet yapanlar bunu beğenmez oldu.

Müdafiler cıvık iddiaları önümüze sundular. Müdafilerin duruşma boyunca yaptığı konuşmanın eçvçevesi sosyal medyada günler önce yazılıyordu, kapsıyordu.

Dün sabah yaptığım basın açıklamasında duruşma esnasında maruz kaldığımız saldırıya dikkat çekmiştim. Aslında diyorlar ki biz ne diyorsak onu kabul edecek çizdiğimiz çerçeve dışına çıkmayacaksınız. Çıktım, çıkıyorum, çıkacağım! Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınıza atacağım.

Bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar. Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekiyor. Güpegündüz işlenen bu siyasi cinayet karartılırsa bu namlunun bir sonraki hedefi herhangi bir vatandaş olabilir."