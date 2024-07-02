Ayşe Ateş, sanıkların cevap veremediği soruları paylaştı: "Sessiz sessiz çöken savunmalar"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin dava kapsamında dün görülen ilk duruşmada savunmalarını yapan Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep'in cevap veremediği soruları paylaştı. Ayşe Ateş, "Dünkü duruşmada sessiz sessiz çöken savunmalar" dedi.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda sanıkların cevap veremediği soruları yazdı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşması dün görüldü. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleşen duruşmada 8 tutuklu sanığın savunması alındı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dünkü duruşmada sanık olarak yargılanan isimlerden eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile Doğukan Çep'in savunmalarına tepki göstererek, cevap veremedikleri soruları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Dünkü duruşmada sessiz sessiz çöken savunmalar" ifadelerine yer veren Ayşe Ateş, "Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin" dedi.

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"PANKART ASACAKTIK SAVUNMASININ ÇÖKÜŞÜ

Tolgahan Demirbaş: Biz Mersin’deki olayla ilgili pankart asacaktık. Sinan Ateş’in evinin konum bilgilerini o yüzden talep etmiş olabilirim.

Avukatlarımız: Mersin’de Çağrı Ünel'e yapılan saldırı olayı 15 Mart tarihinde gerçekleşti ama sizin bu bilgileri isteme tarihiniz 10 Mart. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukat Ali Yücel: Peki, sistemden benim aracımın plakasını neden arattınız? Benim evimin önüne de mi pankart asacaktınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukatlarımız: Ayşe Ateş’in kimlik bilgilerini neden arattınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik

KİŞİSEL HUSUMETİN ÇÖKÜŞÜ

Doğukan Çep: Sinan Ateş’e Yargıtay’daki dosyamı çözmesi için 650 bin TL verdim ama çözmedi. Paramı da geri vermedi. Bu yüzden ayaklarına sıkmaya karar verdim.

Avukatlarımız: Bahsettiğiniz dönemde Yargıtay tarafından zaten onanmış olan dosyanızda Sinan Ateş size nasıl bir yardımda bulunacaktı?

Doğukan Çep: Sessizlik…

Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin."

DÜNKÜ DURUŞMADA SESSİZ SESSİZ ÇÖKEN SAVUNMALAR



“PANKART ASACAKTIK” SAVUNMASININ ÇÖKÜŞÜ



Tolgahan Demirbaş: Biz Mersin’deki olayla ilgili pankart asacaktık. Sinan Ateş’in evinin konum bilgilerini o yüzden talep etmiş olabilirim.



Avukatlarımız: Mersin’de Çağrı Ünel'e yapılan… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) July 2, 2024

İKİNCİ CELSE BUGÜN DEVAM EDİYOR

Sinan Ateş’in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava kapsamında görülen ilk duruşmanın ikinci celsesi bugün görülüyor. Bugünkü celsede sanıkların savunmalarının tamamlanması ve Ayşe Ateş'in de konuşması bekleniyor.

Dünkü duruşmada tetikçi Eray Özyağcı, polise ve savcılığa verdiği ifadeyi değiştirerek, cinayeti Doğukan Çep’in azmettirdiğini söyledi. Çep ise “Ben bu davanın baş aktörüyüm, azmettiricisiyim” dedi ve Sinan Ateş’le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle, Ateş’i ayaklarından vurdurmak istediğini iddia etti. Çep, Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesine ilişkin davada, ‘dosyasını halletmesi’ için Sinan Ateş’e para verdiğini ancak Ateş’in telefonlarına çıkmaması üzerine kendisine saldırı düzenlemeye karar verdiğini öne sürdü. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise, suikastı organize ettiği iddiasıyla yargınalıyor.