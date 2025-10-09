Ayşe Ateş, Serdar Öktem'le ilgili eline ulaşan bilgileri paylaştı: Konuşacaktı

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eline ulaşan bilgileri paylaşan Ateş, "Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan'ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu -Sinan Ateş cinayetinden bağımsız- bir başka mahkemede daha yargılanıyordu" dedi.

"SERDAR ZAYIF HALKAYDI"

"Davalı olduğu kişi bana ulaşıp Serdar Öktem tarafından dolandırıldığını, kendisinde Sinan Ateş cinayetine ilişkin Whatsapp yazışmalarının, Serdar'la yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının olduğunu aktardı" diyen Ayşe Ateş, şunları söyledi: "Hatta yazışmaların aşağıda sizinle de paylaşacağım kısmını bana açtı. Ne hikmetse bundan birkaç hafta sonra o dosya üzerine de gizlilik kararı kondu. Serdar zayıf halkaydı. Serdar'ın hüküm giydiği anda Sinan'ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu."

SERDAR ÖKTEM'LE İLGİLİ ELİME ULAŞAN BİLGİLER



Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan'ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu -Sinan Ateş cinayetinden bağımsız-… https://t.co/HxBoB8gTYR — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) October 9, 2025

"Peki, bana aktarılan konuşmalarda ne vardı? Ben de duyduklarımı kamuoyu ile paylaşayım" diyen Ateş, şunları akyardı:

"Serdar, bu kişiden Doğukan Çep'e vermek üzere 3 milyon TL para istiyor ve böylece mahkeme bitene kadar onu susturacağını söylüyor. Doğukan'ın "Mahkemeye mektup yazacağım" şantajından bahsedip ardından da "Ahmet konusunda haklı çıktın" diyor. Hemen akabinde Ahmet'le ilgili kısmı siliyor ancak karşısındaki kişi hepsinin ekran görüntüsünü anlık olarak almış ve mahkemeye de delil olarak sunmuş."

"ZAMANLAMASI MANİDAR ÖLÜM"

Ayşe Ateş, şöyle devam etti: