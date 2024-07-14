Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin o dönem dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi. Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" dedi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin o dönem dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi. Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş KRT canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜNLERCE KONUŞMADIK"

Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü, bu nedenle kavga ettiklerini söyleyen Ayşe Ateş, gazetecilerden özür diledi. Ayşe Ateş, şöyle konuştu: "Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin, sana yakışmıyor, benim aklık almıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam ceza keserler' dedi. Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Belli de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum."

"ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti:

"O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı."